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В промзоне Уфы упали три беспилотника с Украины

10:39, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В промзоне Уфы упали три беспилотника с Украины
10:39, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
115
0
#Украина\n#дроны\n#беспилотники\n#Башкирия\n#Уфа\n#промышленность\n#заводы\n#нападение\n#СВО\n#спецоперация
Источник фото: pxhere.com
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Об этом сообщил глава Башкирии Хабиров.

Уфа. Башкирия. Три дрона ВСУ долетели до Уфы. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

В своем Telegram-канале вечером 31 октября он написал, что первый БПЛА упал возле одного из предприятий. В результате взрыва пострадали окна. Два других беспилотника были обнаружены в промзоне. Пострадавших и разрушений нет. Предприятия продолжают работать в обычном режиме. 

Глава Башкирии добавил, что в республике сформировали комбинированную систему отражения подобных атак. Она включает в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.

10:39, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
115
0
#Украина\n#дроны\n#беспилотники\n#Башкирия\n#Уфа\n#промышленность\n#заводы\n#нападение\n#СВО\n#спецоперация