В промзоне Уфы упали три беспилотника с Украины

Уфа. Башкирия. Три дрона ВСУ долетели до Уфы. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

В своем Telegram-канале вечером 31 октября он написал, что первый БПЛА упал возле одного из предприятий. В результате взрыва пострадали окна. Два других беспилотника были обнаружены в промзоне. Пострадавших и разрушений нет. Предприятия продолжают работать в обычном режиме.

Глава Башкирии добавил, что в республике сформировали комбинированную систему отражения подобных атак. Она включает в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.