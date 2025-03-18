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Одеяло Победы создали воспитанники детского сада в Глазове

11:53, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Одеяло Победы создали воспитанники детского сада в Глазове
11:53, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дети\n#подарок\n#спецоперация
Источник фото: администрация Глазова
81
0

Оно сделано из открыток детей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове воспитанники детского сада №30 создали лоскутное одеяло Победы. Об этом сообщает администрация города. 

Подарок сделали дошколята ко Дню защитника Отечества. Дети нарисовали 17 поздравительных открыток на ткани, в которых выразили любовь к Родине, показали бойцов и рассказали про 80-летие Великой Победы. Позднее эти рисунки были пришиты к покрывалу. 

Одеяло создали в рамках акции «Лоскутное одеяло Победы» (0+). Данная традиция появилась во время Первой мировой войны, когда женщины отправляли своим мужьям и сыновьям на фронт лоскутные одеяла Победы. Они служили напоминанием о доме, где солдатов ждали с победой. 

Также дети написали бойцам СВО письма и вложили в посылку сладости. Все эти подарки уже отправлены в зону СВО вместе с другой гуманитарной помощью. 

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11:53, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дети\n#подарок\n#спецоперация