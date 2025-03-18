Глазов. Удмуртия. В Глазове воспитанники детского сада №30 создали лоскутное одеяло Победы. Об этом сообщает администрация города.

Подарок сделали дошколята ко Дню защитника Отечества. Дети нарисовали 17 поздравительных открыток на ткани, в которых выразили любовь к Родине, показали бойцов и рассказали про 80-летие Великой Победы. Позднее эти рисунки были пришиты к покрывалу.

Одеяло создали в рамках акции «Лоскутное одеяло Победы» (0+). Данная традиция появилась во время Первой мировой войны, когда женщины отправляли своим мужьям и сыновьям на фронт лоскутные одеяла Победы. Они служили напоминанием о доме, где солдатов ждали с победой.

Также дети написали бойцам СВО письма и вложили в посылку сладости. Все эти подарки уже отправлены в зону СВО вместе с другой гуманитарной помощью.