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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Минобороны России показало видео отработки штурмовых действий с новым укороченным АК-12

14:25, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Минобороны России показало видео отработки штурмовых действий с новым укороченным АК-12
14:25, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#СВО\n#Концерн «Калашников»\n#АК-12\n#ижевское оружие
Источник фото: скриншот видео Минобороны России
309
0

Он был создан с учётом запросов военнослужащих.

Минобороны России показало видео тренировки штурмовых подразделений с автоматом АК-12К. Видео министерство публикует в своих соцсетях.

Подразделения ВДВ в зоне спецоперации получили партию новых укороченных автоматов АК-12К и провели отработку штурма окопов и блиндажей противника.

Модификация автомата была создана с учётом запросов военнослужащих специально для разведывательных и штурмовых подразделений. АК-12К заточен под ведение боя в условиях городской застройки и работы в ограниченном пространстве.

«АК-12К имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя», – говорится в сообщении.

Автомат имеет усовершенствованный диоптрический прицел и усиленное цевьё, двусторонний переводчик огня, подходящий как для правшей, так и для левшей, регулируемый приклад и эргономичную рукоятку, а для установки прицельных приспособлений автомат оборудован планкой Пикатинни.


Видео: Минобороны России

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14:25, 10 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#СВО\n#Концерн «Калашников»\n#АК-12\n#ижевское оружие