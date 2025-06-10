Минобороны России показало видео тренировки штурмовых подразделений с автоматом АК-12К. Видео министерство публикует в своих соцсетях.

Подразделения ВДВ в зоне спецоперации получили партию новых укороченных автоматов АК-12К и провели отработку штурма окопов и блиндажей противника.

Модификация автомата была создана с учётом запросов военнослужащих специально для разведывательных и штурмовых подразделений. АК-12К заточен под ведение боя в условиях городской застройки и работы в ограниченном пространстве.

«АК-12К имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя», – говорится в сообщении.

Автомат имеет усовершенствованный диоптрический прицел и усиленное цевьё, двусторонний переводчик огня, подходящий как для правшей, так и для левшей, регулируемый приклад и эргономичную рукоятку, а для установки прицельных приспособлений автомат оборудован планкой Пикатинни.



Видео: Минобороны России