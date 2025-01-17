Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Удмуртии установили срок единовременной выплаты новым военнослужащим-добровольцам

15:40, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии установили срок единовременной выплаты новым военнослужащим-добровольцам
15:40, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Удмуртия\n#спецоперация\n#солдаты\n#выплаты
Источник фото: ИА «Сусанин»
55
0

Сумма равняется 400 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продлили сроки выдачи единовременной выплаты новым добровольцам, решившим подписать контракт с Минобороны России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии. 

Напомним, в 2024 году президент России Владимир Путин утвердил указ, по которому добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат по 400 тыс. рублей. 

Регионам также было рекомендовано ввести для военнослужащих отдельные выплаты, что и сделали в Удмуртии. В результате жители республики, которые поступали на службу по контракту, получали по 800 тыс. рублей — федеральную и региональную выплаты.

Указ был рассчитан с 1 августа по 31 декабря 2024 года, а теперь его действие перенесли и на период с 1 августа по 31 декабря 2025 года. Документ вступил в силу с 16 января. 

15:40, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Удмуртия\n#спецоперация\n#солдаты\n#выплаты