В Удмуртии установили срок единовременной выплаты новым военнослужащим-добровольцам

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продлили сроки выдачи единовременной выплаты новым добровольцам, решившим подписать контракт с Минобороны России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

Напомним, в 2024 году президент России Владимир Путин утвердил указ, по которому добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат по 400 тыс. рублей.

Регионам также было рекомендовано ввести для военнослужащих отдельные выплаты, что и сделали в Удмуртии. В результате жители республики, которые поступали на службу по контракту, получали по 800 тыс. рублей — федеральную и региональную выплаты.

Указ был рассчитан с 1 августа по 31 декабря 2024 года, а теперь его действие перенесли и на период с 1 августа по 31 декабря 2025 года. Документ вступил в силу с 16 января.