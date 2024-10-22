От налета дронов ВСУ пострадали спиртзаводы под Тулой и Тамбовом

Ефремов. Тульская область. Украинские беспилотники атаковали два спиртзавода в Тульской области. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу региона Дмитрия Миляева.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что в ночь на 22 октября силы ПВО сбили несколько дронов ВСУ в небе над областью.

При этом были повреждены помещения спиртзаводов в городе Ефремове и поселке Лужковский Суворовского района. Люди не пострадали, на месте ЧП работают экстренные службы.

Также издание сообщает о вероятной атаке дрона со взрывом и последующим возгоранием на завод «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области. На предприятии производят спирт. Как уточнил глава региона Максим Егоров, пожар уже потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.