Ижевск. Удмуртия. В 2025 году концерн «Калашников» начнёт серийное производство нового ручного пулемёта с ленточным питанием РПЛ-20. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пулемёт калибра 5,45 мм был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Сейчас идёт разработка техпроцессов, обеспечение всеми необходимыми техсредствами и комплектующими. Отмечается, что пулёмет уже прошёл обкатку в реальных боевых условиях и доработан с учётом рекомендаций заказчика.

«Особенностями легкого 5,45 мм РПЛ-20 являются использование неразъемной ленты, возможность заряжать пулемет протягиванием ленты без открывания ствольной коробки; складной, регулируемый по длине приклад, который оснащен щекой и складной плечевой опорой; стандартизированная база Пикатинни на 46 слотов для максимальной вариативности установки прицельных комплексов», – говорится в сообщении.