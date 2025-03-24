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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Концерн «Калашников» в 2025 году начнёт серийное производство ручного пулемёта РПЛ-20

09:40, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Концерн «Калашников» в 2025 году начнёт серийное производство ручного пулемёта РПЛ-20
09:40, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
293
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#ижевское оружие\n#оружие\n#спецоперация\n#производство
Источник фото: пресс-служба Концерна «Калашников»
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Пулемёт был доработан после эксплуатации в зоне проведения спецоперации.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году концерн «Калашников» начнёт серийное производство нового ручного пулемёта с ленточным питанием РПЛ-20. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пулемёт калибра 5,45 мм был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Сейчас идёт разработка техпроцессов, обеспечение всеми необходимыми техсредствами и комплектующими. Отмечается, что пулёмет уже прошёл обкатку в реальных боевых условиях и доработан с учётом рекомендаций заказчика.

«Особенностями легкого 5,45 мм РПЛ-20 являются использование неразъемной ленты, возможность заряжать пулемет протягиванием ленты без открывания ствольной коробки; складной, регулируемый по длине приклад, который оснащен щекой и складной плечевой опорой; стандартизированная база Пикатинни на 46 слотов для максимальной вариативности установки прицельных комплексов», – говорится в сообщении.

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09:40, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
293
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#ижевское оружие\n#оружие\n#спецоперация\n#производство