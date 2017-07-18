ДНР и ЛНР объявили о создании нового государства – Малороссии

Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Донецк. ДНР. ДНР и ЛНР объявили о создании нового государства с переходным периодом до трех лет – Малороссии. С таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, пишут Известия.ру.

Согласно заявлению лидера ДНР, Малороссия будет представлять собой федеративное государство с широкой автономией, а также станет правопреемницей Украины. Столица нового государства будет располагаться в Донецке.

Подобный шаг он обосновал тем, что Украина показала себя как несостоявшееся государство, не способное остановить гражданскую войну.

Реакция со стороны киевских властей пока не последовала.