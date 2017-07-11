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      Американский школьник взял интервью у главы Пентагона Джеймса Мэттиса из-за ошибки СМИ

      11:46, 11 июля, 2017
      Новичок
      11:46, 11 июля, 2017
      Новичок
      103
      0
      #СМИ\n#США\n#интервью\n#Пентагон\n#фотографии\n#газета\n#школьники
      Фото: twitter.com
      103
      0

      Подросток случайно обнаружил телефон чиновника на одном из фото, опубликованном в Washington Post.

      Вашингтон. США. Американский школьник Тэдди Фишер случайно обнаружил телефон главы Пентагона Джеймса Мэттиса на одном из фото, опубликованном в Washington Post. Подросток, увлекающийся журналистикой, сообщил об этом министру, попросив об интервью, пишет Интерфакс

      Номер телефона Мэттиса предприимчивый школьник обнаружил на одной из фотографий, опубликованных на сайте издания. На ней был изображен охранник Дональда Трампа со стопкой бумаг в руках. На одном из листов Фишер разглядел имя главы Пентагона и его номер телефона. Позднее редакторы сайта удалили снимок. 

      Однако  юноша сообщил о курьезе министру, написав сообщение и попросив об интервью. Глава Пентагона просьбу школьника отклонять не стал и перезвонил ему, после чего они три четверти часа обсуждали внешнюю и внутреннюю политику США.  

      11:46, 11 июля, 2017
      Новичок
      103
      0
      #СМИ\n#США\n#интервью\n#Пентагон\n#фотографии\n#газета\n#школьники

       

       

       

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