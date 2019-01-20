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Два человека погибли и 22 пострадали при пожаре в Куршевеле

14:34, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
14:34, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
206
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#Франция\n#пожар\n#гибель людей\n#пострадавшие.
Фото: Pixabay
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Состояние четверых человек оценивается как тяжелое.

Куршевель. Франция. На горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 2 и пострадали 22 человека, пишет РЕН-ТВ со ссылкой на BFM.

В воскресенье, 20 января, возгорание началось в здании, где проживали около 60 рабочих и иностранцев. Несколько человек спасались от стихии, выпрыгивая с балконов. Состояние 4 пострадавших оценивается как тяжелое.

Как пишет «РГ», прибывшие на место спасатели эвакуировали людей. Огонь удалось локализовать спустя несколько часов при помощи более 70 пожарных.

Следователям предстоит выяснить причины возгорания.

 

14:34, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
206
0
#Франция\n#пожар\n#гибель людей\n#пострадавшие.

 

 

 


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