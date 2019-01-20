Два человека погибли и 22 пострадали при пожаре в Куршевеле

Состояние четверых человек оценивается как тяжелое.





Куршевель. Франция. На горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 2 и пострадали 22 человека, пишет РЕН-ТВ со ссылкой на BFM.

В воскресенье, 20 января, возгорание началось в здании, где проживали около 60 рабочих и иностранцев. Несколько человек спасались от стихии, выпрыгивая с балконов. Состояние 4 пострадавших оценивается как тяжелое.

Как пишет «РГ», прибывшие на место спасатели эвакуировали людей. Огонь удалось локализовать спустя несколько часов при помощи более 70 пожарных.

Следователям предстоит выяснить причины возгорания.