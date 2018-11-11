В Германии раскрыли заговор неонацистов среди военных

Заговорщики также организовали тайники, где хранили оружие и топливо.
Берлин. Германия. В Германии раскрыли заговор неонацистов, которые планировали убить нескольких политиков. Как сообщает Интерфакс, в группировку входили военнослужащие бундесвера и сотрудники спецназа.
Жертвами заговорщиков могли стать глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, лидер партии Зеленых Клаудия Рот, глава МИД Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук. Полный список целей пока не разглашается.
В чатах участников группировки обсуждались планы собрать всех неугодных политиков в одном месте в «день Икс» с целью их устранения. Заговорщики также организовали тайники, где хранили оружие и топливо.
Расследованию пытался помешать осведомитель группировки — подполковник военной контрразведки. Он предупреждал заговорщиков о предстоящих обысках и других действиях полиции.