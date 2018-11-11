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В Германии раскрыли заговор неонацистов среди военных

10:40, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
10:40, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
335
0
#политика\n#армия\n#Германия
Фото: Wikipedia
335
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Заговорщики также организовали тайники, где хранили оружие и топливо.

Берлин. Германия. В Германии раскрыли заговор неонацистов, которые планировали убить нескольких политиков. Как сообщает Интерфакс, в группировку входили военнослужащие бундесвера и сотрудники спецназа.

Жертвами заговорщиков могли стать глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, лидер партии Зеленых Клаудия Рот, глава МИД Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук. Полный список целей пока не разглашается.

В чатах участников группировки обсуждались планы собрать всех неугодных политиков в одном месте в «день Икс» с целью их устранения. Заговорщики также организовали тайники, где хранили оружие и топливо.

Расследованию пытался помешать осведомитель группировки — подполковник военной контрразведки. Он предупреждал заговорщиков о предстоящих обысках и других действиях полиции.

10:40, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
335
0
#политика\n#армия\n#Германия

 

 

 


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