В Киеве шахтёры и «афганцы» устроили потасовку с полицией у здания Верховной рады

Пострадали трое стражей порядка.

Киев. Украина. Возле Верховной рады в центре Киева начались беспорядки. Осаждающие здание шахтёры, ветераны войны в Афганистане и ликвидаторы Чернобыльской аварии подрались с полицейскими, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Во вторник, 19 июня, тысячи протестующих собрались у входа в парламент. Они требуют повышения господдержки угольной отрасли и сохранения льгот.

Переговоры с ними вела первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, но ей не удалось успокоить собравшихся. Манифестанты попытались прорваться в здание, начались столкновения с полицией. В результате пострадали трое стражей порядка. Задержан один протестующий.