В Лондоне полиция взорвала подозрительный автомобиль рядом с Букингемским дворцом

Правоохранители перекрыли ближайшие улицы и ограничили движение транспортных средств.

Лондон. Великобритания. В столице Соединенного королевства сотрудники полиции провели контролируемый взрыв подозрительного автомобиля. Как пишет РБК, машина была припаркована на площади рядом с Букингемским дворцом.

По данным полиции, подозрительное транспортное средство было оставлено на площади Hyde Park Corner на углу Гайд-парка в центре Лондона рядом с официальной резиденцией королевы Елизаветы II.

Для того чтобы обезопасить других людей, правоохранители оцепили ближайшие улицы и ограничили движение транспортных средств. После совершенного взрыва, в полиции отметили, что «на этом инцидент был исчерпан», не дав более подробных комментариев.

Отмечается, что во время инцидента глава британской королевской семьи – Елизавета II отсутствовала в Букингемском дворце. Накануне она отправилась в поместье Сандрингем в восточной Англии на рождественские праздники.