Двоих американских морпехов уволили из-за комментариев под фото обнаженных коллег

Еще 20 военнослужащих находятся под следствием, которое может закончиться судом.

США. Двоих военнослужащих армии США уволили из-за комментариев, которые они написали под обнаженными фотографиями коллег-женщин. Как пишет Lenta.ru, еще 20 военнослужащих находятся под следствием.

В середине марта была создана рабочая группа, которая занялась поиском авторов попавших в интернет фотографий обнаженных женщин-пехотинцев.

Фото были опубликованы на странице в Facebook, насчитывающей около 30 тысяч подписчиков. Среди них действующие морские пехотинцы Великобритании и США, флотские медики, а также военнослужащие ВМС Соединенных Штатов в отставке. На снимках запечатлены как женщины, находящиеся на военной службе, так и другие, личность которых установить пока не удалось.