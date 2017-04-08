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      Двоих американских морпехов уволили из-за комментариев под фото обнаженных коллег

      16:05, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      16:05, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      83
      0
      #США\n#фото\n#военные\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      83
      0

      Еще 20 военнослужащих находятся под следствием, которое может закончиться судом.

      США. Двоих военнослужащих армии США уволили из-за комментариев, которые они написали под обнаженными фотографиями коллег-женщин. Как пишет Lenta.ru, еще 20 военнослужащих находятся под следствием.

      В середине марта была создана рабочая группа, которая занялась поиском авторов попавших в интернет фотографий обнаженных женщин-пехотинцев.

      Фото были опубликованы на странице в Facebook, насчитывающей около 30 тысяч подписчиков. Среди них действующие морские пехотинцы Великобритании и США, флотские медики, а также военнослужащие ВМС Соединенных Штатов в отставке. На снимках запечатлены как женщины, находящиеся на военной службе, так и другие, личность которых установить пока не удалось.

      16:05, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      83
      0
      #США\n#фото\n#военные\n#происшествие
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