Власти китайского города пообещали по 1570 долларов каждому жителю с коронавирусом

Цель — простимулировать раннюю диагностику заболевания.



Харбин. КНР. Сдавшие положительный тест на коронавирус жители китайского Харбина получат денежное вознаграждение. Городские власти пообещали каждому носителю инфекции выплаты в размере 10 тыс. юаней (примерно 1570 долларов США или 116 тыс. рублей), сообщает телеканал «360 градусов».

Цель акции — мотивировать горожан выявлять заболевание на начальной стадии. Ранняя диагностика поможет предотвратить массовые вспышки коронавируса, считают в муниципалитете.

Однако награда полагается только тем, кто прошел тест и установил факт заражения по собственной инициативе. Пациенты, которых найдут в результате проверки контактов больного, на премию могут не рассчитывать.

Добавим, благодаря строгим карантинным мерам китайские власти сдерживают распространение пандемии. Так, по ситуации на 5 декабря в огромной стране поставлено всего 70 новых диагнозов COVID-19. В Харбине с населением свыше 10 млн человек с конца ноября выявляют меньше 10 новых случаев заражения в сутки.