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Театры Удмуртии и Китая договорились о взаимных гастролях

17:25, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Театры Удмуртии и Китая договорились о взаимных гастролях
17:25, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
130
0
#Китай\n#Удмуртия\n#международное сотрудничесвто\n#Театры
Фото: Ярослав Семенов
130
0

Представитель китайской провинции отметил, что на его родине любят Чайковского.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и представитель провинции Цзянси Се Юаньпэн договорились о гастролях артистов театра Оперы и Балета Удмуртии в Китай. Об этом Ярослав Семенов рассказал в своём ТГ-канале.

В ходе встречи Се Юаньпэн отметил, что в Китае любят Чайковского, поэтому спектакли, привезённые с родины композитора, станут значительным событием для жителей Поднебесной.

Ярослав Семенов надеется, что артисты Удмуртии покажут «китайский танец» из «Щелкунчика» уже в этом году.

«Экспортируем в Китай не только сыры и рапсовое масло, но и культуру», — прокомментировал встречу председатель правительства Удмуртии.

17:25, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
130
0
#Китай\n#Удмуртия\n#международное сотрудничесвто\n#Театры