Театры Удмуртии и Китая договорились о взаимных гастролях

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и представитель провинции Цзянси Се Юаньпэн договорились о гастролях артистов театра Оперы и Балета Удмуртии в Китай. Об этом Ярослав Семенов рассказал в своём ТГ-канале.

В ходе встречи Се Юаньпэн отметил, что в Китае любят Чайковского, поэтому спектакли, привезённые с родины композитора, станут значительным событием для жителей Поднебесной.

Ярослав Семенов надеется, что артисты Удмуртии покажут «китайский танец» из «Щелкунчика» уже в этом году.

«Экспортируем в Китай не только сыры и рапсовое масло, но и культуру», — прокомментировал встречу председатель правительства Удмуртии.