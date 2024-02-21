Экспорт рапсового масла из Удмуртии в Китай в 2024 году увеличился в два раза

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, экспорт рапсового масла из Удмуртии в Китай увеличился в 2 раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Отмечается, что в текущем году из региона в Китай отправили 1 141 т рапсового масла, когда за такой же период 2023 года было экспортировано 580 т.

Последняя отправка 308,14 т товара прошла 15 февраля в Завьяловском районе. Образцы продукции были исследованы, в них не выявили карантинных объектов. Также специалисты удостоверились, что каждая партия масла соответствует фитосанитарным требованиям Китая.