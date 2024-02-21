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Экспорт рапсового масла из Удмуртии в Китай в 2024 году увеличился в два раза

14:01, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Экспорт рапсового масла из Удмуртии в Китай в 2024 году увеличился в два раза
14:01, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Китай\n#бизнес\n#экспорт\n#рапсовое масло
Фото: unsplash.com (Fulvio Ciccolo)
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В последней партии было отправлено более 300 т продукции.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, экспорт рапсового масла из Удмуртии в Китай увеличился в 2 раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Отмечается, что в текущем году из региона в Китай отправили 1 141 т рапсового масла, когда за такой же период 2023 года было экспортировано 580 т. 

Последняя отправка 308,14 т товара прошла 15 февраля в Завьяловском районе. Образцы продукции были исследованы, в них не выявили карантинных объектов. Также специалисты удостоверились, что каждая партия масла соответствует фитосанитарным требованиям Китая. 

14:01, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
210
0
#Удмуртия\n#Китай\n#бизнес\n#экспорт\n#рапсовое масло