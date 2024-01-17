Население Китая снизилось за год на 2 с лишним миллиона человек

Пекин. КНР. О сокращении населения страны сообщило Государственное статистическое управление Китая. По ситуации на конец 2023 года численность жителей стала меньше на 2,08 млн человек, передает «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

Всего в КНР в декабре проживало около 1 млрд 410 млн граждан. В эту цифру не включается население Гонконга, Макао и Тайваня.

Рождаемость за 2023 год составила 9,02 млн, смертность – 11,1 млн. При этом на 100 женщин в Китае приходится около 105 мужчин.

Добавим, что пальму первенства самой многолюдной страны мира в январе 2023 года у КНР отняла Индия. Ее население составило тогда 1 млрд 417 млн человек и продолжило увеличиваться.