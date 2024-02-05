Китайский суд приговорил к высшей мере наказания австралийского писателя

Пекин. КНР. Смертная казнь грозит арестованному в Китае австралийскому писателю Яну Хэнцзюню. Его обвинили в шпионаже, передает телеканал «360 градусов».

Как написала в соцсети министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, приговор вынесен с отсрочкой исполнения. Если за 2 года литератор не совершит новых преступлений, высшую меру заменят на пожизненное заключение.

Яна Хэнцзюня задержали в Китае в 2019 году по обвинению в шпионской деятельности. В министерстве госбезопасности КНР заявили, что австралийца подозревают в работе на британскую разведку.