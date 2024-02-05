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Китайский суд приговорил к высшей мере наказания австралийского писателя

12:58, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Китайский суд приговорил к высшей мере наказания австралийского писателя
12:58, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Китай\n#Австралия\n#писатель\n#шпионаж\n#приговор суда\n#казнь
Фото: pxhere.com
81
0

Яна Хэнцзюня обвинили в шпионаже.

Пекин. КНР. Смертная казнь грозит арестованному в Китае австралийскому писателю Яну Хэнцзюню. Его обвинили в шпионаже, передает телеканал «360 градусов».

Как написала в соцсети министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, приговор вынесен с отсрочкой исполнения. Если за 2 года литератор не совершит новых преступлений, высшую меру заменят на пожизненное заключение.

Яна Хэнцзюня задержали в Китае в 2019 году по обвинению в шпионской деятельности. В министерстве госбезопасности КНР заявили, что австралийца подозревают в работе на британскую разведку. 

12:58, 05 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Китай\n#Австралия\n#писатель\n#шпионаж\n#приговор суда\n#казнь