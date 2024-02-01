Голубя приняли за китайского шпиона и несколько месяцев продержали в ветклинике в Индии

Мумбаи. Индия. Подозреваемого в шпионаже в пользу Китая голубя освободили в индийском Мумбаи. Птицу признали невиновной, пишут «Известия» со ссылкой на интернет-издание Print.

Голубя изловили в мае 2023 года в пригороде Мумбаи Чембуре. На его лапах обнаружили кольца из меди и алюминия, а на внутренней стороне крыльев – китайские иероглифы. Это и вызвало подозрения у полиции. Пернатого «шпиона» отправили для проверки в ветеринарную клинику. Позднее выяснилось, что птица участвовала в соревнованиях на Тайване. Подозрения с голубя сняли и отпустили на волю.

Добавим, в 2022 году стало известно, что в Китае проводятся эксперименты по дистанционному управлению голубями с помощью вживленных чипов. Птицы становились неким аналогом дронов.