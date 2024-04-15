Почти 65 тонн пшеничной муки отправила Удмуртия в Китай

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии в апреле 2024 года отправили в Китай первую партию пшеничной муки высшего сорта. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Вес экспортируемой продукции составил 64,8 тонны.

По результатам лабораторной экспертизы карантинные объекты не обнаружены. Также муку исследовали на соответствие требованиям по безопасности и качеству китайской стороны.

Продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера. На муку выдали фитосанитарный сертификат.