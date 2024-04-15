Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

Почти 65 тонн пшеничной муки отправила Удмуртия в Китай

16:25, 15 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Почти 65 тонн пшеничной муки отправила Удмуртия в Китай
16:25, 15 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
640
0
#Китай\n#экспорт\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
640
0

Продукция соответствовала всем фитосанитарным требования страны-импортера.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии в апреле 2024 года отправили в Китай первую партию пшеничной муки высшего сорта. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Вес экспортируемой продукции составил 64,8 тонны.

По результатам лабораторной экспертизы карантинные объекты не обнаружены. Также муку исследовали на соответствие требованиям по безопасности и качеству китайской стороны.

Продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера. На муку выдали фитосанитарный сертификат.

16:25, 15 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
640
0
#Китай\n#экспорт\n#Удмуртия