Сестры-близнецы нашли друг друга в Китае через 30 лет после разлуки

Пекин. КНР. Потерявшим друг друга в детстве сестрам-близнецам из Китая удалось воссоединиться 30 лет спустя. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Девушек зовут Сунь Е и Лю Янь. В 1991 году их удочерили разные семьи. Со временем Сунь узнала, что у нее есть сестра-близнец. Однажды она нашла Лю в социальной сети, но выйти на контакт с ней удалось не сразу. Сестра не знала, что воспитывалась в приемной семье, и поначалу не поверила, что Сунь – ее родственница.

Однако, когда девушки наконец-то встретились, все сомнения отпали. Сестры с удивлением обнаружили, что у них одинаковые прически, голоса и предпочтения в одежде. Более того, и Сунь, и Лю назвали своих сыновей одним и тем же английским именем Кевин.

Позднее сестры нашли своих биологических родителей и даже открыли совместный бизнес. Теперь они счастливы вместе и жалеют лишь об одном – что встретили друг друга лишь недавно.