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Объём экспорта животной продукции Удмуртии за 2023 год вырос в три раза

12:41, 01 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Объём экспорта животной продукции Удмуртии за 2023 год вырос в три раза
12:41, 01 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#экспорт\n#Россельхознадзор\n#Китай\n#Удмуртия\n#Судан\n#Египет
Фото: arzik2
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Предприятия Удмуртии осуществляют экспорт в 23 страны.

Ижевск. Удмуртия. Объём экспорта продукции животного происхождения Удмуртии за 2023 год вырос в три раза. Об этом сообщили в ходе итогового совещания по деятельности Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

На сегодня 23 предприятия Удмуртии имеют возможность экспортировать продукцию в 23 страны мира, среди которых: Грузия, Китай, Оман, Египет, Тунис, Вьетнам и другие страны.

«По сравнению с прошлым годом, расширился перечень экспортируемых товаров: сливки сухие, сыры в ассортименте, яйцо инкубационное, суточные цыплята», — рассказала заместитель руководителя Управления РСХН Ксения Мокрецова.

Кроме того, количество отправок продукции на экспорт выросло в два раза по сравнению с 2022 годом.

12:41, 01 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
40
0
#экспорт\n#Россельхознадзор\n#Китай\n#Удмуртия\n#Судан\n#Египет