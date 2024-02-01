Объём экспорта животной продукции Удмуртии за 2023 год вырос в три раза

Ижевск. Удмуртия. Объём экспорта продукции животного происхождения Удмуртии за 2023 год вырос в три раза. Об этом сообщили в ходе итогового совещания по деятельности Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

На сегодня 23 предприятия Удмуртии имеют возможность экспортировать продукцию в 23 страны мира, среди которых: Грузия, Китай, Оман, Египет, Тунис, Вьетнам и другие страны.

«По сравнению с прошлым годом, расширился перечень экспортируемых товаров: сливки сухие, сыры в ассортименте, яйцо инкубационное, суточные цыплята», — рассказала заместитель руководителя Управления РСХН Ксения Мокрецова.

Кроме того, количество отправок продукции на экспорт выросло в два раза по сравнению с 2022 годом.