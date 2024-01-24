Удмуртия экспортировала в Китай почти 400 тысяч кубометров лесопродукции с начала 2024 года

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года Удмуртия экспортировала в Китай 395,1 тысячи кубометров лесопродукции в Китай. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала 2023 года было экспортировано 294,3 тысяч кубометров, что на 34% ниже показателей текущего года. Так, 21 января 2024 года из Удмуртии отправили в Китай свыше двух тысяч кубометров леса.

Вся продукция прошла лабораторный контроль и соответствовала фитосанитарным требованиям страны–импортёра.