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Удмуртия экспортировала в Китай почти 400 тысяч кубометров лесопродукции с начала 2024 года

17:36, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртия экспортировала в Китай почти 400 тысяч кубометров лесопродукции с начала 2024 года
17:36, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#экспорт\n#международное сотрудничесвто\n#Китай\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
444
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Это на 34% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года Удмуртия экспортировала в Китай 395,1 тысячи кубометров лесопродукции в Китай. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала 2023 года было экспортировано 294,3 тысяч кубометров, что на 34% ниже показателей текущего года. Так, 21 января 2024 года из Удмуртии отправили в Китай свыше двух тысяч кубометров леса.

Вся продукция прошла лабораторный контроль и соответствовала фитосанитарным требованиям страны–импортёра.  

17:36, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
444
0
#экспорт\n#международное сотрудничесвто\n#Китай\n#Удмуртия