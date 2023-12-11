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Китайские туристы в Венеции ради красивых селфи опрокинули гондолу

12:11, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Китайские туристы в Венеции ради красивых селфи опрокинули гондолу
12:11, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
424
0
#Италия\n#Китай\n#туристы\n#море\n#происшествие\n#фотографии\n#Венеция\n#Селфи
Фото: pxhere.com
424
0

Путешественников и лодочника извлекли из воды.

Венеция. Италия. Из-за желания снять красивое селфи китайские туристы едва не утонули в Венеции. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Guardian.

Гондола с гостями из КНР проплывала под мостом недалеко от площади Святого Марка. Лодочник собирался выполнить сложный маневр и потребовал от пассажиров занять сидячие места. Но те не услышали либо не поняли его, и продолжили искать удачные ракурсы для съемки, хаотично перемещаясь по гондоле.

Как и следовало ожидать, неосторожность туристов привела к неприятностям. Лодка перевернулась, незадачливые путешественники и гондольер оказались в воде. К счастью, их быстро вытащили из канала и увели сушиться в ближайшее здание — театр «Ла Фениче».

12:11, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
424
0
#Италия\n#Китай\n#туристы\n#море\n#происшествие\n#фотографии\n#Венеция\n#Селфи