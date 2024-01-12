В 2023 году экспорт молочной продукции Удмуртии в Узбекистан и Китай увеличился в 4 раза

Ижевск. Удмуртия. В 4,4 раза увеличился экспорт молочной продукции Удмуртии в Узбекистан и Китай в 2023 году. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За 2023 год в эти страны с территории Удмуртии отправили 76 партий молочной продукции, в числе которой: сухая молочная сыворотка, молочные коктейли и ультрапастеризованное молоко — общим весом в 2,787 тыс. тонн.

Помимо этого, в декабре 2023 года молочную продукцию, а именно — сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко и сухие сливки — экспортировали в Египет, Тунис и Оман, общий вес отправки — 96 тонн.

Вся продукция прошла ветеринарно-санитарные требования стран-импортёров.