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В 2023 году экспорт молочной продукции Удмуртии в Узбекистан и Китай увеличился в 4 раза

15:55, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2023 году экспорт молочной продукции Удмуртии в Узбекистан и Китай увеличился в 4 раза
15:55, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
384
0
#молоко\n#экспорт\n#Китай\n#Узбекистан\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Анита Янкович)
384
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Общий вес отправленной продукции составил почти 2,8 тыс. тонны.

Ижевск. Удмуртия. В 4,4 раза увеличился экспорт молочной продукции Удмуртии в Узбекистан и Китай в 2023 году. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За 2023 год в эти страны с территории Удмуртии отправили 76 партий молочной продукции, в числе которой: сухая молочная сыворотка, молочные коктейли и ультрапастеризованное молоко — общим весом в 2,787 тыс. тонн.

Помимо этого, в декабре 2023 года молочную продукцию, а именно — сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко и сухие сливки — экспортировали в Египет, Тунис и Оман, общий вес отправки — 96 тонн.

Вся продукция прошла ветеринарно-санитарные требования стран-импортёров.

15:55, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
384
0
#молоко\n#экспорт\n#Китай\n#Узбекистан\n#Удмуртия