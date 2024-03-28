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На Амурскую область обрушилась песчаная буря

11:11, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Амурскую область обрушилась песчаная буря
11:11, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Амурская область\n#Китай\n#Монголия\n#погода\n#ветер\n#буря
Фото: pxhere.com
23
0

Ранее она накрыла Китай и Монголию.

Благовещенск. Амурская область. Небо над Благовещенском приобрело рыжеватую окраску. Ученые объяснили это приходом песчаной бури со стороны Китая и Монголии, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Принесенный ветрами песок засыпает улицы, затрудняет дыхание. Синоптики ожидают продолжения бури в течение еще нескольких дней. Жителям советуют по возможности не выходить из помещений и беречь глаза.

Сообщается, что ранее в Алтайском крае огромные клубы пыли затрудняли видимость и вынуждали водителей объезжать участок трассы Бийск — Барнаул. Явление сняли на видео и назвали «пыльный армагеддон».

11:11, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Амурская область\n#Китай\n#Монголия\n#погода\n#ветер\n#буря