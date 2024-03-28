На Амурскую область обрушилась песчаная буря

Благовещенск. Амурская область. Небо над Благовещенском приобрело рыжеватую окраску. Ученые объяснили это приходом песчаной бури со стороны Китая и Монголии, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Принесенный ветрами песок засыпает улицы, затрудняет дыхание. Синоптики ожидают продолжения бури в течение еще нескольких дней. Жителям советуют по возможности не выходить из помещений и беречь глаза.

Сообщается, что ранее в Алтайском крае огромные клубы пыли затрудняли видимость и вынуждали водителей объезжать участок трассы Бийск — Барнаул. Явление сняли на видео и назвали «пыльный армагеддон».