На центральных улицах Ижевска установят около 80 новых «плавающих» люков

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на текущий год запланирована установка ещё нескольких десятков люков по новой технологии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Суть так называемых «плавающих» люков в том, что они способны решить известную дорожную проблему — деформация бетонных оснований после зимы, что приводит к разрушению асфальта. Новые люки устанавливают не на колодезные кольца, а на саму конструкцию дороги. Таким образом дорожное покрытие вокруг остаётся вровень с крышкой, которую закатывает асфальтоукладчик.

«В результате получается ровная поверхность, в которой люк не провалится и не будет со временем выступать над поверхностью. При деформациях асфальта, связанных с погодными условиями и нагрузками в ходе эксплуатации, люк двигается вместе с дорожным полотном», — подчеркнули в правительстве.

Из этого вытекает ещё одно преимущество — высоту «плавающих» люков можно регулировать по высоте с помощью ремонтной вставки.

В 2021 году МУП «Ижводоканал» установил на дорогах удмуртской столицы почти 100 «плавающих» люков. На текущий год запланирован монтаж не менее 80 таких устройств. Приоритет отдадут центральным улицам и наиболее загруженным участкам дорог.