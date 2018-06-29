play
pause
  • $ 63.29 ↑
  • € 73.09 ↓

СМИ: британский певец Робби Уильямс заподозрил у себя синдром Аспергера

12:15, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
12:15, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
353
0
#культура\n#СМИ\n#музыка\n#музыканты\n#знаменитости
Фото: vk.com/robbiewilliams.official
353
0

Знаменитый певец признался, что у него часто бывают серьезные провалы в памяти.

Лондон. Великобритания. Британский певец Робби Уильямс заподозрил у себя синдром Аспергера. Как сообщает The Daily Mirror, о проблемах со здоровьем музыкант рассказал во время интервью с одной из радиостанций.  

Знаменитый певец признался, что у него часто бывают серьезные провалы в памяти. «Со мной что-то происходит. Может быть это Аспергер или аутизм. <…> Повсюду все меняется. Я делаю то же, что и вчера. Но сегодня наступил другой день, и мне трудно объяснить, почему так тяжело встать с постели», - отметил он.  

Однако несмотря на это, Робби Уильямс продолжает наслаждаться своей жизнью и музыкой. «Я говорю: “Хорошо, это я. И моя замечательная жизнь”», - подчеркнул музыкант.  

Напомним, синдром Аспергера – это одна из форм аутизма. У человека она вызывает серьезные трудности во взаимодействии с другими людьми и миром.

12:15, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
353
0
#культура\n#СМИ\n#музыка\n#музыканты\n#знаменитости

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

11:00, 27 июня, 2018
11299

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

9358
13:27, 22 июня, 2018

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

7693
13:17

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

5761
13:08, 25 июня, 2018

Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки

4955
14:20, 28 июня, 2018

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

18:00, 23 июня, 2018
3704

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3418
18:42, 26 июня, 2018

В Госдуме России ответили на заявление о «краже» названия «Русь»

2536
12:15, 24 июня, 2018

Ты просто космос, Стас: в Петербурге нарисовали граффити с тренером российской сборной Черчесовым

2370
09:30, 22 июня, 2018

Автовладельцев без ОСАГО начнут штрафовать в Москве по показаниям видеокамер

2132
17:37, 22 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
13523

Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

2556
10:30, 23 июня, 2018

Страны ОПЕК+ решили поднять добычу нефти

2373
19:03, 22 июня, 2018

Германия одержала победу над Швецией в матче ЧМ-2018 по футболу

2311
10:00, 24 июня, 2018

ФИФА завела дело против двух футболистов из сборной Швейцарии

2112
12:00, 24 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018

Прогулка рысят в зоопарке Удмуртии

28 июня, 2018