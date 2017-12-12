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      В США объявили номинантов премии «Золотой глобус»

      10:36, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:36, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      240
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      #США\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#сериалы\n#премии
      Фото: vk.com
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      За престижную награду будут бороться «Форма воды» Гильермо дель Торо, «Секретное досье» Стивена Спилберга и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

      Лос-Анджелес. США. Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала шорт-лист кинопремии «Золотой глобус».  Как пишет Газета.ру, в числе номинантов Гильермо дель Торо, Стивен Спилберг и Кристофер Нолан.  

      По информации СМИ, за звание лучшего драматического фильма будут бороться сразу несколько нашумевших кинокартин. В первую очередь, серьезная борьба развернется между лентой «Форма воды» Гильермо дель Торо, рассказывающей  историю любви человека-амфибии, и драмой «Секретное досье» Стивена Спилберга с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом в главных ролях.  

      Конкуренцию им составит Мартин Макдонах с фильмом «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» с Фрэнсисом Макдормандом, Сэмом Рокуэллом и Вуди Харрельсоном, драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана и картина «Все деньги мира» Ридли Скотта.  

      Номинантами на звание лучшего телевизионного сериала стали историческая драма «Корона» с Клер Фой телеканала Netflix и фантазийный эпос «Игра престолов» HBO. В борьбе за престижную награду также будут участвовать  научно-фантастический сериал «Очень странные дела» и антиутопия о мире будущего «Рассказ служанки».  

      За звание лучшего иностранного фильма будут бороться несколько кинолент. Все шансы получить премию в этой номинации имеют фильмы «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Квадрат» Рубена Эстлунда и «На пределе» Фатиха Акина. Кроме того, бороться за «Золотой глобус» будет лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». 

      10:36, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      240
      0
      #США\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#сериалы\n#премии

       

       

       

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