Шварценеггер планирует сыграть в еще одном «Терминаторе»

Актер опроверг слухи, появившиеся в СМИ, что он навсегда отказался от роли киборга.

Вашингтон. США. Арнольд Шварценеггер сообщил, что с удовольствием бы поработал с режиссером Джеймсом Кэмероном над новой частью франшизы «Терминатор». Американский актер и экс-губернатор Калифорнии опроверг слухи, которые появились в СМИ, что он отказался возвращаться к роли киборга, пишет «Лайф».

По словам Шварценеггера, информация об отказе продюсеров от продолжения «Терминатора» и закрытии франшизы не соответствует действительности. Он добавил: «Мне просто кажется, что люди пишут что-то по неведомой мне причине. Я не хочу называть это «ложными новостями», как это делает Трамп. Скажу одно: я очень жду приглашения выйти на площадку нового «Терминатора».

Месяц назад в профильных изданиях появилась информация, что Арнольд Шварценеггер больше не сыграет Терминатора, а продолжение франшизы под вопросом.

Пятый фильм «Терминатор: Генезис», вышедший на экраны 2 июля 2015 года, провалился в прокате и был раскритикован зрителями и критиками.