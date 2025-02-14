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Символом Республиканских зимних спортивных игр учащихся стал заяц

17:20, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Символом Республиканских зимних спортивных игр учащихся стал заяц
17:20, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт
Источник фото: администрация Юкаменского района
76
0

В соревнованиях примут участие более 500 юных любителей спорта.  

Юкаменское. Удмуртия. Официальным символом XXV Республиканских зимних спортивных игр учащихся Удмуртии стал заяц (0+). Об этом сообщает администрация Юкаменского района. 

Организаторы надеются, что зайка будет поддерживать все команды на пути к победе. Игры стартуют совсем скоро — с 20 по 22 февраля. 

За три дня в Юкаменском районе на лыжной базе «Лесная сказка» проведут соревнования по лыжным гонкам и биатлону, а также лыжную эстафету. Бороться будут свыше 500 юных спортсменов. Среди них разыграют более 20 комплектов медалей.  

17:20, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт