Юкаменское. Удмуртия. Официальным символом XXV Республиканских зимних спортивных игр учащихся Удмуртии стал заяц (0+). Об этом сообщает администрация Юкаменского района.

Организаторы надеются, что зайка будет поддерживать все команды на пути к победе. Игры стартуют совсем скоро — с 20 по 22 февраля.

За три дня в Юкаменском районе на лыжной базе «Лесная сказка» проведут соревнования по лыжным гонкам и биатлону, а также лыжную эстафету. Бороться будут свыше 500 юных спортсменов. Среди них разыграют более 20 комплектов медалей.