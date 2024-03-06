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В Шаркане открылся спортивно-оздоровительный центр с бассейном

09:40, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Шаркане открылся спортивно-оздоровительный центр с бассейном
09:40, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
185
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#спорт
Фото: ИА «Сусанин»
185
0

Это второй в республике подобный объект, открытый в районном центре.

Шаркан. Удмуртия. Жители Шаркана получили подарок — новый спортивно-оздоровительный комплекс «Тулкым» («Волна»). Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов

Спорткомплекс открыл свои двери. Для жителей доступен бассейн на четыре 25-метровых дорожки, имеются раздевалка с парной и душем, комнаты тренера и спасателей, кабинет врача, лаборантская, а также тренажёрный зал.

Дети смогут тренироваться в бассейне с 7 лет. В настоящий момент идёт набор инструкторов. Пользоваться бассейном также смогут все желающие.

09:40, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
185
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#спорт