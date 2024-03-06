В Шаркане открылся спортивно-оздоровительный центр с бассейном

Шаркан. Удмуртия. Жители Шаркана получили подарок — новый спортивно-оздоровительный комплекс «Тулкым» («Волна»). Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов

Спорткомплекс открыл свои двери. Для жителей доступен бассейн на четыре 25-метровых дорожки, имеются раздевалка с парной и душем, комнаты тренера и спасателей, кабинет врача, лаборантская, а также тренажёрный зал.

Дети смогут тренироваться в бассейне с 7 лет. В настоящий момент идёт набор инструкторов. Пользоваться бассейном также смогут все желающие.