В 2024 году Республиканские зимние сельские игры пройдут в Можге

Можга. Удмуртия. В 2024 году Республиканские зимние сельские спортивные игры (0+) пройдут в Можге. Открытие игр состоится 22 февраля в 18:00 на центральном стадионе города. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин на встрече с журналистами 20 декабря.

«Изначально планировалось провести соревнования в Кезском районе, но из-за карантина на территории района пришлось экстренно принимать решение и переносить 30-е сельские игры в Можгинский район», — сообщил Денис Парахин.

В предстоящих Играх будут изменения. Так, например, хоккейные матчи пройдут в Ледовой арене Можги, вместо традиционных открытых помещений. К тому же там есть игровой зал, позволяющий проводить соревнования по баскетболу.

«Я думаю, участники соревнований по достоинству оценят эти изменения», — высказался министр.

Зимние сельские игры пройдут с 21 по 24 февраля 2024 года.

Напомним, что в прошлом году игры проходили в Шаркане.