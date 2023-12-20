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В 2024 году Республиканские зимние сельские игры пройдут в Можге

14:47, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В 2024 году Республиканские зимние сельские игры пройдут в Можге
14:47, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
37
0
#сельские спортивные игры\n#Удмуртия\n#Можга
Фото: vk.com/a.brechalov
37
0

Игры проведут с 21 по 24 февраля.

Можга. Удмуртия. В 2024 году Республиканские зимние сельские спортивные игры (0+) пройдут в Можге. Открытие игр состоится 22 февраля в 18:00 на центральном стадионе города. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин на встрече с журналистами 20 декабря.

«Изначально планировалось провести соревнования в Кезском районе, но из-за карантина на территории района пришлось экстренно принимать решение и переносить 30-е сельские игры в Можгинский район», — сообщил Денис Парахин.

В предстоящих Играх будут изменения. Так, например, хоккейные матчи пройдут в Ледовой арене Можги, вместо традиционных открытых помещений. К тому же там есть игровой зал, позволяющий проводить соревнования по баскетболу. 

«Я думаю, участники соревнований по достоинству оценят эти изменения», — высказался министр.

Зимние сельские игры пройдут с 21 по 24 февраля 2024 года.

Напомним, что в прошлом году игры проходили в Шаркане.

14:47, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
37
0
#сельские спортивные игры\n#Удмуртия\n#Можга