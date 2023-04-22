Ижевский «Зенит» сыграл с ничейным счетом с футболистами из Новосибирска

Новосибирск. Новосибирская область. Футболисты ижевского «Зенита» вновь сыграли вничью с соперниками из второго дивизиона Футбольной национальной лиги России. Очередной матч весенней серии сезона 2022-2023 года состоялся в Новосибирске 22 апреля, сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Игроки «Новосибирска» встретили ижевских футболистов при полуторатысячной поддержке своих болельщиков и уже на 13 минуте матча смогли открыть счет.

В начале второго тайма Денису Кравченко удалось нивелировать преимущество хозяев поля, однако на 66 минуте новосибирцы вновь повели в счете. Лишь на последней минуте благодаря стараниям Александра Новицкого «Зенит» смог свести исход матча к ничейному результату: 2:2.