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Ижевский «Зенит» сыграл с ничейным счетом с футболистами из Новосибирска

17:58, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Ижевский «Зенит» сыграл с ничейным счетом с футболистами из Новосибирска
17:58, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
15
0
#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#футбол\n#спорт
Фото: ru.freepik.com
15
0

Выездной матч завершился со счетом 2:2.

Новосибирск. Новосибирская область. Футболисты ижевского «Зенита» вновь сыграли вничью с соперниками из второго дивизиона Футбольной национальной лиги России. Очередной матч весенней серии сезона 2022-2023 года состоялся в Новосибирске 22 апреля, сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Игроки «Новосибирска» встретили ижевских футболистов при полуторатысячной поддержке своих болельщиков и уже на 13 минуте матча смогли открыть счет.

В начале второго тайма Денису Кравченко удалось нивелировать преимущество хозяев поля, однако на 66 минуте новосибирцы вновь повели в счете. Лишь на последней минуте благодаря стараниям Александра Новицкого «Зенит» смог свести исход матча к ничейному результату: 2:2.

17:58, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
15
0
#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#футбол\n#спорт