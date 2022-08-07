Глазов примет первый этап Кубка России по мини-футболу

Глазов. Удмуртия. В Глазове с 9 по 11 сентября пройдут игры первого этапа Кубка России по мини-футболу. Об этом сообщает пресс-служба администрации «северной столицы» Удмуртии.

Мини-футбольный клуб «Глазов» встретится с командой «А-тур» из Перми, с самарцами из «ГТС-Самара» и с ижевскими футболистами из ИжГСХА. На следующий этап перейдёт лишь одна команда.

Игры пройдут в новом физкультурно-оздоровительном комплексе вместимостью до 230 зрителей.

Напомним, что новым директором мини-футбольного клуба «Глазов» назначен Дмитрий Яговкин.