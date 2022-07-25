В Удмуртии определят самого сильного сельского жителя

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 августа пройдёт республиканский этап любительского турнира по силовому экстриму среди сельских жителей «Самый сильный на селе». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Участники состязаний выполнят на скорость различные упражнения с нестандартными снарядами, например — подъём бревна над головой или кантовка покрышки. Занявшие призовые места получат медали и дипломы. Также победители представят Удмуртию на всероссийском этапе турнира в Москве, намеченном на сентябрь текущего года.

В составе сборной команды от муниципального округа будет 2 участника в возрасте от 18 лет — мужчина и женщина. Заявки на участие принимаются до 30 июля по ссылке.

Региональный этап турнира пройдут в Ижевске по адресу: улица Кооперативная 9 — спортивная школа олимпийского резерва имени Лукина. Церемония открытия начнётся в 12:00.