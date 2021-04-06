Всероссийская зарядка пройдет в школах и детских садах Ижевска

В ней поучаствуют 83 школы и 276 детских садов Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В рамках акции «Будь здоров!» во всех образовательных организациях Ижевска пройдёт Всероссийская зарядка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

7 апреля в 10:00 одновременно во всех 276 детских садах и 83 школах Ижевска пройдет флэш-моб. В период акции в школах проведут уроки здоровья с привлечением волонтёров медиков.

10 апреля в парке Кирова состоится церемония награждения по итогам конкурса детского рисунка «ЗОЖ моими глазами», а 11 апреля в 10:00 начнется детский спортивный фестиваль «Маленькие любители большого спорта» завершающий акцию. Он пройдет в Комплексной специализированной спортивной школе олимпийского резерва на улице Кооперативная, 9.