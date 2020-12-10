В хоккей может играть каждый: создатель ХНВЛ, ижевчанин Михаил Смагин получил национальную спортивную премию

Победу в номинации «Спорт для всех» он посвятил маме, которая купила ему первую клюшку.

Ижевск. Удмуртия. Создатель хоккея на валенках, ижевчанин Михаил Смагин стал обладателем Национальной спортивной премии. Церемония награждения прошла 9 декабря этого года, прямая трансляция велась на телеканале «Матч! Страна».

Михаил Смагин получил статуэтку в номинации «Спорт для всех» (организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства). Он получил ее из рук футбольного тренера Валерия Газаева.

«А все-таки я, наверное, посвящу эту премию своей маме, которая в далеких 70-х годах купила мне клюшку. Хотя я не стал большим хоккеистом, но сейчас с моей прекрасной хоккей-на-валеночной лигой Ижевска как раз развиваем этот добрый, хороший, демократичный и честный вид спорта – хоккей на валенках и большой настольный хоккей. И точно знаем: в хоккей может играть каждый», - сказал обладатель Национальной спортивной премии.