Встречу «Ижстали» с «Номадом» второй раз переносят из-за проблем с хоккейной формой

Дороги в Казахстане перекрыты по причине плохих погодных условий.



Ижевск. Удмуртия. Игра между ижевской «Ижсталью» и «Номадом» из Усть-Каменогорска, назначенная на 25 января, не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги.

Матч не удается провести из-за отсутствия у «сталеваров» спортивной формы. Машина с ней не может проехать из Усть-Каменогорск в Нур-Султан по причине тяжелых погодных условий и перекрытия дорог.

В связи с этим встреча в рамках Кубка Шелкового пути № 770 между командами «Номад» (Нур-Султан) и «Ижсталь» (Ижевск) перенесена с 25 января на 28 января.

Ранее этот матч уже переносили с 24 января на следующий день по той же причине.

22 января в казахстанском Усть-Каменогорске «Ижсталь» победила местное «Торпедо» со счетом 1:2. Тем временем очередной соперник, «Номад», тоже выиграл, что не позволило «сталеварам» подняться в турнирной таблице.