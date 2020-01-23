  • $ 61.83 ↓
  • € 68.52 ↓

Хоккеисты «Ижстали» в овертайме обыграли устькаменогорское «Торпедо»

09:10, 23 января, 2020
Дарья Саушина
Хоккеисты «Ижстали» в овертайме обыграли устькаменогорское «Торпедо»
09:10, 23 января, 2020
Дарья Саушина
200
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей
Фото: hc-torpedo.kz
200
0

В основное время команды забросили по одной шайбе.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» заработали очки в игре с устькаменогорским «Торпедо». Как сообщает пресс-служба ижевского клуба, встреча прошла 22 января этого года.

В основное время матча было забито всего два гола. В середине первого периода «сталевары» убежали 2 в 1, Арсений Хацей, оттянув на себя защитника, выдал пас свободному Валентину Макарову, а тот в касание переправил шайбу в ворота. Ответный гол хозяева забили в первой же атаке после вбрасывания – Владимир Ершов нанес бросок от синей линии, а Иван Исаев с «пятака» подправил шайбу в ворота.

В дальнейшем обе команды могли изменить счет в основное время, но этого не случилось.

В овертайме команды действовали предельно осторожно. На 64-й минуте игру на себя взял опытный Евгений Орлов. С первого захода пробиться к воротам ему не позволили. Тогда «ижсталевец» в противоборстве объехал всю зону, заложил вираж вокруг ворот, по пути «потерял» опекуна, и уже на втором заходе бросил низом - шайба рикошетом от клюшки соперника угодила в ворота.

Несмотря на победу, «Ижстали» не удалось подняться в турнирной таблице в своей конференции. Ближайший конкурент, «Номад», тоже выиграл. Именно с этой командой ижевский клуб проведет следующую встречу в Нур-Султане.

09:10, 23 января, 2020
Дарья Саушина
200
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

30 человек эвакуировали из жилого дома на улице Наговицына в Ижевске

16:25, 18 января, 2020
4694

Гендиректором Ижевского радиозавода стал Александр Майер

3396
16:50, 16 января, 2020

Только через трое суток после сообщения о пропаже мальчика-инвалида в Можге полиция решила вскрыть квартиру семьи

2956
15:32, 17 января, 2020

Эксперты установили причину смерти воспитанницы частного детского сада в Ижевске

2539
15:05, 20 января, 2020

Власти Ижевска предупредили горожан о надвигающейся непогоде

2437
13:40, 21 января, 2020

Мишустин запланировал кадровые перестановки в правительстве России

12:44, 16 января, 2020
2178

Марина Хлебникова пожаловалась на неизлечимую болезнь

1409
11:38, 17 января, 2020

Жительница Тулы столкнулась в туалете со змеей

1335
18:10, 20 января, 2020

Губернатор Самарской области намерен запретить отстрел собак

1146
17:37, 17 января, 2020

Министра внутренних дел по Коми поймали на крупной взятке

1022
17:27, 16 января, 2020

Принц Гарри больше не сможет использовать свой королевский титул

12:36, 19 января, 2020
1897

Японские ученые поделились простым и эффективным способом борьбы с лишним весом

1530
18:12, 17 января, 2020

В Непале умер самый маленький человек на планете

1136
10:00, 18 января, 2020

Китай побил очередной рекорд численности населения

1110
10:01, 17 января, 2020

Питт и Энистон вновь дали повод для слухов о своем воссоединении

1061
16:05, 20 января, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

14:29, 22 января, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019