Хоккеисты «Ижстали» в овертайме обыграли устькаменогорское «Торпедо»

В основное время команды забросили по одной шайбе.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» заработали очки в игре с устькаменогорским «Торпедо». Как сообщает пресс-служба ижевского клуба, встреча прошла 22 января этого года.

В основное время матча было забито всего два гола. В середине первого периода «сталевары» убежали 2 в 1, Арсений Хацей, оттянув на себя защитника, выдал пас свободному Валентину Макарову, а тот в касание переправил шайбу в ворота. Ответный гол хозяева забили в первой же атаке после вбрасывания – Владимир Ершов нанес бросок от синей линии, а Иван Исаев с «пятака» подправил шайбу в ворота.

В дальнейшем обе команды могли изменить счет в основное время, но этого не случилось.

В овертайме команды действовали предельно осторожно. На 64-й минуте игру на себя взял опытный Евгений Орлов. С первого захода пробиться к воротам ему не позволили. Тогда «ижсталевец» в противоборстве объехал всю зону, заложил вираж вокруг ворот, по пути «потерял» опекуна, и уже на втором заходе бросил низом - шайба рикошетом от клюшки соперника угодила в ворота.

Несмотря на победу, «Ижстали» не удалось подняться в турнирной таблице в своей конференции. Ближайший конкурент, «Номад», тоже выиграл. Именно с этой командой ижевский клуб проведет следующую встречу в Нур-Султане.