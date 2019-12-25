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«Ижсталь» уступила ташкентскому «Хумо» на своем льду

09:30, 25 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
«Ижсталь» уступила ташкентскому «Хумо» на своем льду
09:30, 25 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»
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Это был последний домашний матч ижевчан в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» уступили «Хумо» из Ташкента на льду в столице Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ижевской команды, матч с дебютантом ВХЛ во вторник, 24 декабря, завершился со счётом 1:2.

Матч выдался тяжёлым для обеих команд. Сначала ижевчане трижды не смогли реализовать численный перевес, зато гости в заключительном периоде при равном счёте с третьего захода смогли забить победную шайбу в большинстве.

«Нелепый рикошет у лицевого борта одарил Семена Валуйского на «пятаке» шайбой, которую он быстро переправил в ворота», — говорится в пресс-релизе ледовой дружины.

До этого на 15-й минуте первый гол забил Всеволод Сорокин, а у ижсталевцев на 37-й минуте ответную шайбу буквально продавил в ворота Евгений Орлов.

Это был последний в 2019 году домашний матч «Ижстали». В пятницу, 27 декабря, хоккеисты встретятся с «Молотом-Прикамье» в Перми. Это будет последний матч в уходящем году для ижевских спортсменов.

09:30, 25 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
88
0
#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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