«Ижсталь» уступила ташкентскому «Хумо» на своем льду

Это был последний домашний матч ижевчан в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» уступили «Хумо» из Ташкента на льду в столице Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ижевской команды, матч с дебютантом ВХЛ во вторник, 24 декабря, завершился со счётом 1:2.

Матч выдался тяжёлым для обеих команд. Сначала ижевчане трижды не смогли реализовать численный перевес, зато гости в заключительном периоде при равном счёте с третьего захода смогли забить победную шайбу в большинстве.

«Нелепый рикошет у лицевого борта одарил Семена Валуйского на «пятаке» шайбой, которую он быстро переправил в ворота», — говорится в пресс-релизе ледовой дружины.

До этого на 15-й минуте первый гол забил Всеволод Сорокин, а у ижсталевцев на 37-й минуте ответную шайбу буквально продавил в ворота Евгений Орлов.

Это был последний в 2019 году домашний матч «Ижстали». В пятницу, 27 декабря, хоккеисты встретятся с «Молотом-Прикамье» в Перми. Это будет последний матч в уходящем году для ижевских спортсменов.