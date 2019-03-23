play
pause
  • $ 63.77 ↑
  • € 72.59 ↓

Лыжный марафон имени Галины Кулаковой пройдет в Удмуртии в воскресенья

18:10, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
18:10, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
44
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
Фото: Пресс-служба УФСИН по Удмуртии
44
0

Марафон пройдет с участием именитых спортсменов.

Ижевск. Удмуртия. Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой станет главным спортивным событием воскресенья, 24 марта, в Удмуртии. Состязания состоятся на трассе спортивно-оздоровительного комплекса, носящего имя известной спортсменки, сообщает пресс-служба властей Ижевска.

Участие в марафоне могут принять все желающие старше 18 лет при предоставлении удостоверения личности, медицинской справки и личной страховки. Женщинам предстоит преодолеть 30 км, мужчинам – 50 км. Также есть короткая дистанция 10 км.

Марафон пройдет с участием именитых спортсменов Галины Кулаковой, Ивана Черезова, Тамары Тихоновой и Максима Вылегжанина, сообщают организаторы.

Открытие состязаний состоится в 10:30, старты начнутся в 11:00.

18:10, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
44
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжный спорт

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5190

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

3711
09:17, 20 марта, 2019

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

3590
16:25, 22 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

2786
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2574
11:30, 19 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
3155

Умерла певица Юлия Началова

2742
21:37, 16 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

1991
09:53, 20 марта, 2019

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

1748
17:14, 22 марта, 2019

В Кирове мать, запершая на неделю 3-летнюю дочь в квартире, частично признала вину

935
18:01, 19 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
3801

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

1904
14:11, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов провел 100 дней в океане

1292
14:15, 16 марта, 2019

СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

1255
12:33, 17 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1126
14:43, 20 марта, 2019