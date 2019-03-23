Лыжный марафон имени Галины Кулаковой пройдет в Удмуртии в воскресенья

Марафон пройдет с участием именитых спортсменов.

Ижевск. Удмуртия. Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой станет главным спортивным событием воскресенья, 24 марта, в Удмуртии. Состязания состоятся на трассе спортивно-оздоровительного комплекса, носящего имя известной спортсменки, сообщает пресс-служба властей Ижевска.

Участие в марафоне могут принять все желающие старше 18 лет при предоставлении удостоверения личности, медицинской справки и личной страховки. Женщинам предстоит преодолеть 30 км, мужчинам – 50 км. Также есть короткая дистанция 10 км.

Марафон пройдет с участием именитых спортсменов Галины Кулаковой, Ивана Черезова, Тамары Тихоновой и Максима Вылегжанина, сообщают организаторы.

Открытие состязаний состоится в 10:30, старты начнутся в 11:00.