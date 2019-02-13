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Хоккеисты «Ижстали» на своем льду обыграли «Тамбов»

11:00, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
11:00, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: sportur.ru (Михаил Бормин)
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Для команды из Удмуртии это третья победа подряд

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» обыграли на своём льду команду из Тамбова. Во вторник, 12 февраля, ижевская команда провела предпоследнюю домашнюю игру в рамках текущего регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Первую шайбу в матче забросил в конце первого периода форвардом «Ижстали» Денис Иванов. В третьем периоде «Тамбов» смог выйти вперёд. После этого «сталевары» сровняли счёт, а за тем Константин Рыжов забросил третью шайбу в ворота госте. Капитан «Ижстали» Антон Кочуров забросил ещё одну шайбу, итог игры – 4:2 в пользу ижевчан.

«Команда играла как впереди, так и в обороне, самоотверженно, с самоотдачей. Реализовали ошибки, которые соперник нам «позволил». Нагнетали, заставили их ошибаться. Хорошо, что все так закончилось, качели могли склониться и в ту сторону, когда два быстрых гола нам забили. Хорошо, что команда не надломилась, продолжала играть», — сказал в послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Ижсталь» Игорь Кропотин.

Отметим, что «Ижсталь» заняла 25-е место в таблице ВХЛ. В четверг, 14 февраля, ижевская команда проведёт последний матч на своём льду в этом сезоне, где встретится с ХК «Саров».

11:00, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
167
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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