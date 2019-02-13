Хоккеисты «Ижстали» на своем льду обыграли «Тамбов»

Для команды из Удмуртии это третья победа подряд

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» обыграли на своём льду команду из Тамбова. Во вторник, 12 февраля, ижевская команда провела предпоследнюю домашнюю игру в рамках текущего регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Первую шайбу в матче забросил в конце первого периода форвардом «Ижстали» Денис Иванов. В третьем периоде «Тамбов» смог выйти вперёд. После этого «сталевары» сровняли счёт, а за тем Константин Рыжов забросил третью шайбу в ворота госте. Капитан «Ижстали» Антон Кочуров забросил ещё одну шайбу, итог игры – 4:2 в пользу ижевчан.

«Команда играла как впереди, так и в обороне, самоотверженно, с самоотдачей. Реализовали ошибки, которые соперник нам «позволил». Нагнетали, заставили их ошибаться. Хорошо, что все так закончилось, качели могли склониться и в ту сторону, когда два быстрых гола нам забили. Хорошо, что команда не надломилась, продолжала играть», — сказал в послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Ижсталь» Игорь Кропотин.

Отметим, что «Ижсталь» заняла 25-е место в таблице ВХЛ. В четверг, 14 февраля, ижевская команда проведёт последний матч на своём льду в этом сезоне, где встретится с ХК «Саров».