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Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон в ледовом дворце столицы Удмуртии

08:30, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
08:30, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
914
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
914
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Подготовка объекта к реконструкции будет идти параллельно с играми чемпионата ВХЛ.

 Ижевск. Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон в ледовом дворце столицы Удмуртии. Подготовка объекта к реконструкции будет идти параллельно с играми чемпионата ВХЛ, сообщает пресс-служба «сталеваров».

Сейчас все необходимые профилактические работы на площадке проведены, разметка обновлена.

«До заливки льда осталось только нанести логотипы», - говорится на сайте команды.

Также на данный момент в клубе разрабатываются билетные программы на чемпионат и турнир Тарасова, который начнется 10 августа.

08:30, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
914
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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