Подготовка объекта к реконструкции будет идти параллельно с играми чемпионата ВХЛ.

Ижевск. Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон в ледовом дворце столицы Удмуртии. Подготовка объекта к реконструкции будет идти параллельно с играми чемпионата ВХЛ, сообщает пресс-служба «сталеваров».

Сейчас все необходимые профилактические работы на площадке проведены, разметка обновлена.

«До заливки льда осталось только нанести логотипы», - говорится на сайте команды.

Также на данный момент в клубе разрабатываются билетные программы на чемпионат и турнир Тарасова, который начнется 10 августа.