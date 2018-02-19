Представители антидопингового агентства заставили спортсменку сдать анализы.

Пхенчхан. Южная Корея. Допинг-офицеры сорвали тренировку фигуристке из Удмуртии Алине Загитовой, которая выступает на Олимпийских играх в Пхенчхане. Как пишет «Матч Тв», представители ВАДА потребовали у спортсменки пробы анализов.

15-летней фигуристке пришлось сдать кровь. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки у девушки этого сделать не получилось.

Во время тренировки допинг-офицер всё же заставил спортсменку сдать пробу.

Напомним, ранее Загитова завоевала серебро в составе олимпийских атлетов из России. Также в феврале 2018 года уроженке Удмуртии присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России».