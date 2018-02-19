Открытое первенство по мотокроссу пройдет в Ижевске в марте

Спортсмены будут состязаться в семи классах.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится открытое первенство по мотокроссу. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, соревнования на мотоциклах пройдут 4 марта в поселке Хохряки.
Первенство посвящено предстоящим выборам президента России.
Открытие намечено на 11:00.
Заезды пройдут в семи классах:
- Класс 50 см3 - 5-8 лет 8 мин + 1 круг;
- Класс б5 см3 8-12 лет 8 мин + 1 круг;
- Класс 85 см3 11-15 лет 12 мин + 1 круг;
- Класс 125 смЗ (Юниоры 14-19 лет ; 12 мин + 2 круг);
- Класс «OPEN» с 15 лет; 15 мин + 2 круг;
- Класс «ХОБИИ» 10 мин + 1 круг;
- Класс «СУПЕРХОББИ» 10 мин + 1 круг.