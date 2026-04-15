Глазов. Удмуртия. Сотрудники следственного изолятора №2 Глазова ищут новый дом для служебной собаки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Немецкая овчарка 9 лет вместе с кинологами охраняла территорию следственного изолятора №2. В силу возраста четвероногому помощнику положен отдых от рабочих задач, поэтому собаке ищут нового заботливого хозяина.

Процедура списания служебных собак производится в соответствии с законодательством России об ответственном обращении с животными. Пока никто не решит забрать собаку себе, она продолжит жить в прежних условиях в кинологическом городке, но не будет выполнять служебные задачи.

Жители региона, кто захочет обзавестись новым верным другом, могут позвонить по телефону +7(912)768-37-58.

Напомним, что в 2026 году сотрудники следственного изолятора №2 Глазова уже нашли новый дом двум служебным собакам, которые вышли «на пенсию».