Поскольку объект ещё не готов, находиться на нём опасно.
Глазов. Удмуртия. Музей-заповедник «Иднакар» обратился к жителям и гостям города с предупреждением о незавершенности строительства смотровой площадки на территории городища. Находиться на объекте сейчас опасно.
«Убедительная просьба воздержаться от посещения территории строительной площадки во избежание травмоопасных ситуаций», — говорится в сообщении музея.
О дате официального ввода объекта в эксплуатацию обещают сообщить дополнительно.
Ранее сообщалось, что на смотровой площадке подрядчик установит ограждения, качели и освещение. Строители уже проложили необходимые сети электроснабжения и приступили к монтажу конструкции. Параллельно изготавливаются малые архитектурные формы.
