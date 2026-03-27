Глазовский музей-заповедник «Иднакар» просит гостей не посещать незавершенную смотровую площадку

Глазовский музей-заповедник «Иднакар» просит гостей не посещать незавершенную смотровую площадку
#Глазов\n#Удмуртия\n#предупреждение\n#безопасность
Источник фото: ИА «Сусанин»
Поскольку объект ещё не готов, находиться на нём опасно.

Глазов. Удмуртия. Музей-заповедник «Иднакар» обратился к жителям и гостям города с предупреждением о незавершенности строительства смотровой площадки на территории городища. Находиться на объекте сейчас опасно.

«Убедительная просьба воздержаться от посещения территории строительной площадки во избежание травмоопасных ситуаций», — говорится в сообщении музея.

О дате официального ввода объекта в эксплуатацию обещают сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что на смотровой площадке подрядчик установит ограждения, качели и освещение. Строители уже проложили необходимые сети электроснабжения и приступили к монтажу конструкции. Параллельно изготавливаются малые архитектурные формы.

