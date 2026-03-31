Глазов. Удмуртия. Светофор на перекрёстке улиц Кирова и Глинки в Глазове изменит схему своей работы, сообщили в администрации северной столицы Удмуртии.

Для снижения нагрузки при проезде с улицы Глинки проезд в обе стороны по Кирова будет осуществляться по одной фазе зеленого сигнала. Движение по улице Глинки разделят: на каждое направление отведут по 17 секунд. Сначала транспорт поедет с одной стороны, затем — с другой.

Фазы для пешеходов останутся без изменений. Новый режим работы светофора согласован с Госавтоинспекцией. Длительность фаз при необходимости будет корректироваться.