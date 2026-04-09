Военный комиссариат Глазова и трех районов Удмуртии возглавил подполковник Кирилл Лукьянычев

15:01, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Глазов
#Удмуртия
#военкомат
Источник фото: Администрация Глазовского района
В армии военком прошёл путь от командира взвода до командира полка.

Глазов. Удмуртия. Новым военным комиссаром Глазова, Глазовского, Балезинского и Ярского районов назначен подполковник Кирилл Александрович Лукьянычев. Об этом сообщили в администрации Глазовского района.

Кирилл Лукьянычев — выпускник Саратовского военного института радиационной, химической и биологической защиты. В Вооруженных силах прошел все ступени командной службы: от командира взвода до заместителя командира полка.

До назначения в Глазов офицер проходил службу в Кировской области, где командовал батальоном охраны и разведки в ракетных войсках стратегического назначения.

